Обыск в горсовете Харькова: работник мэрии с сообщниками сдавал в аренду коммунальное имущество

Сотрудники Харьковского горсовета и исполнительной службы подозреваются в системном вымогательстве взяток с предпринимателей. В получении неправомерной выгоды разоблачен сотрудник одного из департаментов горсовета, заместитель руководителя исполнительной службы одного из районов города и директор одной из юридических фирм.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №4 Владимир Куприянов, в 2013 году Хозяйственный суд области удовлетворил требования прокуратуры Харькова о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений, площадью более 250 кв. м на площади Небесной Сотни, и его передачи Управлению коммунального имущества горсовета. По предварительным данным, сотрудники исполнительной службы и горсовета, которые пришли к предпринимателю, не смотря на решение суда, пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды и предоставили контакты юриста-посредника. Оказалось, что незаконное решение вопроса стоило 30 тыс. грн, а за пользование помещением в дальнейшем необходимо было платить по 6 тыс. грн. ежемесячно.

Схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города разоблачили сотрудники прокуратуры и Управления защиты экономики Нацполиции. Первоочередные следственные действия продолжаются. По месту работы и жительства фигурантов дела проходят санкционированные обыски. Досудебное расследование проводится по статье "Получение неправомерной выгоды группой лиц". Решается вопрос о задержании трех подозреваемых.

Напомним, сегодня утром в здании Харьковского горсовета начался обыск.