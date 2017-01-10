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Обыск в горсовете Харькова: работник мэрии с сообщниками сдавал в аренду коммунальное имущество http://www.segodnya.ua/img/article/7868/33_main.1484045987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/33_tn.1484045987.jpg Харьков В получении взяток также подозреваются руководитель исполнительной службы и директор юрфирмы

Обыск в горсовете Харькова: работник мэрии с сообщниками сдавал в аренду коммунальное имущество

Сегодня, 12:56

В получении взяток также подозреваются руководитель исполнительной службы и директор юрфирмы

В мэрии проходит обыск. Фото: прокуратура
В мэрии проходит обыск. Фото: прокуратура

Сотрудники Харьковского горсовета и исполнительной службы подозреваются в системном вымогательстве взяток с предпринимателей. В получении неправомерной выгоды разоблачен сотрудник одного из департаментов горсовета, заместитель руководителя исполнительной службы одного из районов города и директор одной из юридических фирм.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №4 Владимир Куприянов, в 2013 году Хозяйственный суд области удовлетворил требования прокуратуры Харькова о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений, площадью более 250 кв. м на площади Небесной Сотни, и его передачи Управлению коммунального имущества горсовета. По предварительным данным, сотрудники исполнительной службы и горсовета, которые пришли к предпринимателю, не смотря на решение суда, пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды и предоставили контакты юриста-посредника. Оказалось, что незаконное решение вопроса стоило 30 тыс. грн, а за пользование помещением в дальнейшем необходимо было платить по 6 тыс. грн. ежемесячно.

Схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города разоблачили сотрудники прокуратуры и Управления защиты экономики Нацполиции. Первоочередные следственные действия продолжаются. По месту работы и жительства фигурантов дела проходят санкционированные обыски. Досудебное расследование проводится по статье "Получение неправомерной выгоды группой лиц". Решается вопрос о задержании трех подозреваемых.

Напомним, сегодня утром в здании Харьковского горсовета начался обыск.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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