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Охота на угонщинов: харьковчане сами расследуют угоны машин и ищут тех, кто ворует номера http://www.segodnya.ua/img/article/7878/9_main.1484252422.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/9_tn.1484252422.jpg Харьков Стартовая цена за информацию об украденном и спрятанном номере — $100

Охота на угонщинов: харьковчане сами расследуют угоны машин и ищут тех, кто ворует номера

Сегодня, 06:21

Стартовая цена за информацию об украденном и спрятанном номере — $100

Нажива. Злоумышленники снимают с машин еврономера в надежде, что зажиточные иностранцы будут выкупать их за доллары или евро. Фото: youtube.com
Нажива. Злоумышленники снимают с машин еврономера в надежде, что зажиточные иностранцы будут выкупать их за доллары или евро. Фото: youtube.com

Харьковские водители, пострадавшие от автоугонщиков, все меньше надеются на помощь правоохранителей и начинают объединяться для самостоятельного поиска машин.

У жителя Салтовки Александра Тимофеенко черный ВАЗ 2110 угнали от подъезда дома пять дней назад. Мужчина написал заявление в полицию, правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, но успехом их поиски не увенчались. Александр решил провести собственное расследование и нашел других товарищей по несчастью. Один из них — Дмитрий Важенин: его ВАЗ 2114 угнали больше недели назад. Мужчины просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и уже добились кое-каких результатов.

"На перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова из "десятки" Александра вышел один угонщик, перешел дорогу и пошел, как мы поняли, домой. А остальные поехали дальше — их след теряется на Академика Павлова, там камеры уже стерли нужные записи по сроку давности", — рассказывает Дмитрий. Мужчины предполагают, что у них было бы больше шансов определить, куда делись авто, если бы они самостоятельно отправились искать, обнаружив пропажу. Прокомментировать инициативу пострадавших правоохранители пообещали позже и заверили, что делают все возможное, чтобы найти железных коней.

Также данные об угонах харьковчане опубликовали на специальном сайте yasvidetel.in.ua и предложили вознаграждение за достоверную информацию. "Несколько звонков было, но от мошенников. Звонил даже мужчина, который представился замначальника уголовного розыска из Киева и уверял, что моя машина у них на штрафплощаке. Предложил отправить ее в Харьков на эвакуаторе, но все это звучало слишком неправдоподобно", — говорит Важенин. На этом сайте за последний год харьковчане оставили 20 призывов о помощи.

ОХОТА ЗА НОМЕРАМИ. Объединяются харьковчане и в борьбе с кражами европейских автомобильных номеров. Суть схемы проста: аферисты снимают такие номера с надеждой, что автомобили принадлежат иностранцам, которые выложат крупную сумму за возврат. Неподалеку злоумышленник делает закладку с номером, а под дворником машины оставляет записку с телефоном человека, который за "вознаграждение" подскажет, где можно забрать номерной знак.

"У аферистов стартовая цена $100, но когда они понимают, что обокрали украинца, цену можно сбивать до 200—300 грн. Оплата — через терминал. Когда деньги приходят на указанный счет, бандиты говорят адрес закладки", — рассказывает представитель общественной организации "Авто Евро Сила" Роман Старченко. По его информации, схему отрабатывает крупная всеукраинская группировка из нескольких десятков человек. Лишь на Алексеевке, уверяет активист, за последние несколько дней мошенники "обработали" семь автомобилей.

"Мы подключили активистов, полицию, пытались вычислить и перехватить злоумышленников, собрали обширный материал с номерами их карточек и телефонами, но результата это не дало", — вздыхает Роман. Активист советует сделать дубликаты своих еврономеров и установить их на машину, а оригиналы возить в багажнике. Восстановление комплекта оригинальных еврономеров в Литве обойдется в 150 евро, а сделать дубликаты — около 400 грн. "Когда вымогатели будут просить деньги за дубликат, можно смело предложить им оставить номер себе", — говорит Старченко.

РАЗГУЛ УГОНЩИКОВ

В прошлом году количество автоугонов в Харькове резко увеличилось. По данным облпрокуратуры, с января по октябрь 2016-го в городе совершили 212 таких преступлений, а за аналогичный период 2015-го — всего 132. В полиции говорят, чаще всего под прицелом воров оказываются отечественные легковушки, которые в итоге сдают на металлолом либо разбирают на запчасти.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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