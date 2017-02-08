Овчарка загрызла 4-летнего ребенка в Харьковской области

Мама малыша оставила сына без присмотра всего на несколько минут

В Харьковской области произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок. В селе Андреевка Балаклейского района в одном из дворов из вольера вырвалась немецкая овчарка и напала на 4-летнего мальчика, который играл во дворе собственного дома.

Правоохранителям мама малыша рассказала, что оставила сына без присмотра всего на несколько минут. Но, как оказалось, этого времени хватило псу, чтобы искусать ребенка. Мальчика в очень тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Как сообщили в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство, квалифицировав его как "умышленное убийство малолетнего ребенка" с пометкой "несчастный случай".

Овчарку, которая убила малыша, изъяли и поместили в питомник для обследования. В полиции также уточнили, что ранее на собаку никаких жалоб не поступало.