Пасха в Харькове: где и во сколько святить куличи

Вчера, 20:27

В праздничные дни полиция и спасатели перейдут на усиленную службу

Богослужения начнутся в храмах города в субботу. Фото: eparchia.kharkov.ua
Богослужения начнутся в храмах города в субботу. Фото: eparchia.kharkov.ua

Харьков готовится к светлому празднику Воскресения Христова. В храмах города уже появилось расписание богослужений и освящения куличей, а правоохранители готовятся к усиленному несению службы.

Как рассказали нам в Харьковском епархиальном управлении, во всех церквях в субботу с 20:00 начнутся праздничные богослужения. Но освящения куличей будет проходить 15 апреля с 11:00 до 14:00 и в воскресенье после Божественной литургии (03:00 — 04:00). Так, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе пасхальные корзины освятят в субботу с 14:00 до 22:00 и в воскресенье с 04:00. А в Свято-Покровский мужской монастырь куличи можно нести в субботу с 11:00 до 18:00 субботы, а в воскресенье — с 03:00 до 16:00.

Стражи порядка будут работать в усиленном режиме. Во время празднования Пасхи в центре города и многолюдных местах охранять покой вместе с полицейскими будут курсанты и военнослужащие правоохранительных и военных вузов. На усиленный режим работы перейдут и спасатели.
Харьков, спасатели, Пасха, монастырь, расписание, кулич

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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