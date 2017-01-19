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Питание в детсадах Харькова разделили http://www.segodnya.ua/img/article/7899/84_main.1484859013.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/84_tn.1484859013.jpg Харьков Чиновники решили разделить питание малышей и детворы дошкольного возраста из-за неравнозначных порций

Питание в детсадах Харькова разделили

Сегодня, 22:50

Чиновники решили разделить питание малышей и детворы дошкольного возраста из-за неравнозначных порций

В мэрии пообещали бесплатно кормить детей погибших участников боевых действий на востоке страны. Фото: odpublic.net
В мэрии пообещали бесплатно кормить детей погибших участников боевых действий на востоке страны. Фото: odpublic.net

Детские обеды в садиках Харькова подорожали. А чиновники решили разделить питание малышей и детворы дошкольного возраста из-за неравнозначных порций. По словам директора департамента образования Ольги Деменко, в прошлом году питание в садиках стоило 17 грн для всех.

В этом же году чиновники решили, что детвору от года до трех будут кормить за 18 грн в день, из которых 7,2 грн выделят из городской казны, а 10,8 грн оплатят родители. Завтрак, обед, полдник и ужин для детворы от трех до семи лет обойдется в 23 грн, из которых 13,8 грн придется выложить родителям. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета.

При этом в мэрии пообещали бесплатно кормить детей погибших участников боевых действий на востоке страны. "Школьники получат бесплатные обеды, а воспитанники детских садов — полное питание", — говорит Ольга Деменко. Также в мэрии продолжат кормить бесплатными завтраками учеников 1—4 классов, а первоклашкам будут давать молоко за бюджетный счет.
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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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