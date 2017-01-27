По приросту иностранных инвестиций Харьковщина в тройке лидеров, – Юлия Светличная

Сегодня, 17:30

Председатель Харьковской ОГА уверена, что поведение иностранных инвесторов является показательным

Юлия Светличная
Юлия Светличная

По приросту иностранных инвестиций Харьковская область вторая после Киева. Об этом в интервью сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.
 
"Иностранные инвестиции в Харьковской области – с плюсом 95 млн долларов. По чистому приросту в Украине мы – вторые после Киева. Что важно, за это время не ушел ни один крупный инвестор. Это говорит о безопасности в регионе, о доверии к власти и о благоприятных условиях для ведения честного бизнеса", – отметила Юлия Светличная.
 
Она уверена, что поведение иностранных инвесторов является показательным, поскольку они никогда не придут туда, где существуют риски для бизнеса и нет доверия к власти. "Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы", – подчеркнула глава Харьковской ОГА.
 
В целом, считает она, в Украине многие недооценивают значение спорта для развития экономики региона. "С развитием спорта развивается инфраструктура, создаются рабочие места, активизируется экономика в целом. Но не нужно также забывать, что спортивные достижения – это имидж страны", – резюмировала Юлия Светличная.
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