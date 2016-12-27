Под Харьковом автоледи устроила смертельное ДТП
По предварительным данным, водитель машины выехала на встречную полосу
Сегодня, 27 декабря, около 10:50 на трассе Харьков – Змиев – Балаклея, в районе села Водяное, произошло трагическое ДТП.
Как рассказал старший инспектор по особым поручениям управления превентивной деятельности облУНП Олег Никоненко, двигаясь в сторону Харькова из Змиева, автобус "ПАЗ" столкнулся с автомобилем Ford, за рулем которого находилась 38-летняя женщина.
В результате столкновения водитель легковушки скончалась на месте.
По предварительным данным, женщина, выполняя обгон, выехала на встречную полосу и не сумела избежать столкновения.
Никто из 8 пассажиров "ПАЗа" не пострадал.
Правоохранители также уточнили, что автобус был вневедомственным – на нем перевозили работников одного из предприятий Балаклеи.
Напомним, под Харьковом рейсовый автобус попал в ДТП, погиб водитель.
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