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Под Харьковом автоледи устроила смертельное ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7835/22_main.1482838680.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/22_tn.1482838680.jpg Харьков По предварительным данным, водитель машины выехала на встречную полосу

Под Харьковом автоледи устроила смертельное ДТП

Вчера, 13:36

По предварительным данным, водитель машины выехала на встречную полосу

На месте аварии. Фото: соцсети
На месте аварии. Фото: соцсети

Сегодня, 27 декабря, около 10:50 на трассе Харьков – Змиев – Балаклея, в районе села Водяное, произошло трагическое ДТП.

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям управления превентивной деятельности облУНП Олег Никоненко, двигаясь в сторону Харькова из Змиева, автобус "ПАЗ" столкнулся с автомобилем Ford, за рулем которого находилась 38-летняя женщина.

В результате столкновения водитель легковушки скончалась на месте.

По предварительным данным, женщина, выполняя обгон, выехала на встречную полосу и не сумела избежать столкновения.

Никто из 8 пассажиров "ПАЗа" не пострадал.

Правоохранители также уточнили, что автобус был вневедомственным – на нем перевозили работников одного из предприятий Балаклеи.

Напомним, под Харьковом рейсовый автобус попал в ДТП, погиб водитель.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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