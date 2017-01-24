Под Харьковом бешеный еж укусил человека

В прошлом году в регионе подтвердили бешенство у 118 животных

В прошлом году в Харьковской области существенно обострилась ситуация с бешенством. По данным Областного лабораторного центра, в регионе подтвердили болезнь у 118 животных.

Больше всего зафиксированных случаев бешенства, 46, оказалось среди котов. Немного меньше случаев среди лисиц  41. В прошлом году от болезни также пострадали, по меньшей мере, 22 собаки, три енотоподобные собаки, две куницы, три головы рогатого скота.

В области даже нашли одного бешеного ежа, который случайно забрел на территорию частного дома и укусил человека, когда тот взял его на руки. Спустя некоторое время еж начал вести себя неадекватно и в итоге погиб.

В лабораторном центре также сообщили, что за прошлый год от бешенных животных пострадали 144 человека.

Напомним, в Харьковской области  нашествие лисиц.