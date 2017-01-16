Под Харьковом достали из сугробов три машины скорой помощи

За сутки сотрудники ГСЧС шесть раз выезжали на помощь попавшим в беду водителям

В Харьковской области за последние сутки работники ГСЧС шесть раз помогали водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы. Как рассказали в пресс-службе спасателей, в снежном плену оказались, в частности, три машины скорой помощи.

Кроме того, работники ГСЧС помогли добраться до места вызова врача и фельдшера одной из бригад скорой. Региональный штаб по ликвидации негативных последствий погодных условий в Харьковской области продолжает держать ситуацию на постоянном контроле  заверили спасатели.

Напомним, под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado.