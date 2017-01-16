Под Харьковом достали из сугробов три машины скорой помощи
За сутки сотрудники ГСЧС шесть раз выезжали на помощь попавшим в беду водителям
В Харьковской области за последние сутки работники ГСЧС шесть раз помогали водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы. Как рассказали в пресс-службе спасателей, в снежном плену оказались, в частности, три машины скорой помощи.
Кроме того, работники ГСЧС помогли добраться до места вызова врача и фельдшера одной из бригад скорой. Региональный штаб по ликвидации негативных последствий погодных условий в Харьковской области продолжает держать ситуацию на постоянном контроле заверили спасатели.
Напомним, под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado.
Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом достали из сугробов три машины скорой помощи". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии