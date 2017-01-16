Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Под Харьковом достали из сугробов три машины скорой помощи http://www.segodnya.ua/img/article/7886/54_main.1484569704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/54_tn.1484569704.jpg Харьков За сутки сотрудники ГСЧС шесть раз выезжали на помощь попавшим в беду водителям

Под Харьковом достали из сугробов три машины скорой помощи

Сегодня, 14:26

За сутки сотрудники ГСЧС шесть раз выезжали на помощь попавшим в беду водителям

Спасатели продолжают помогать водителям. Фото: ГСЧС
Спасатели продолжают помогать водителям. Фото: ГСЧС

В Харьковской области за последние сутки работники ГСЧС шесть раз помогали водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы. Как рассказали в пресс-службе спасателей, в снежном плену оказались, в частности, три машины скорой помощи.

Кроме того, работники ГСЧС помогли добраться до места вызова врача и фельдшера одной из бригад скорой. Региональный штаб по ликвидации негативных последствий погодных условий в Харьковской области продолжает держать ситуацию на постоянном контроле  заверили спасатели.

Напомним, под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado.
машины, спасатели, помощь, сотрудники, заносы, ГСЧС, под Харьковом

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом достали из сугробов три машины скорой помощи". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Пограничник погорел на взятке. Фото: inforesist.org

Харьковского пограничника задержали за взятку в тысячу долларов

Сегодня, 13:52

Страж границы за мзду помогал контрабандистам нарушать закон

Харьков

В страшном пожаре в Харькове погибла пожилая женщина

Сегодня, 13:41

В Харькове вспыхнул пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. В результате пожара погибла 70-летняя женщина

Одесса

Пожар вспыхнул вечером. Фото: ГСЧС

В Одессе горел рынок

Сегодня, 12:33

С огнем боролись два десятка спасателей

Донбасс

Боевики устроили проверки. Фото: AFP

Боевики устроили масштабные проверки населения

Сегодня, 12:10

Под прицел попали люди, возвращающиеся в свои дома

Политика

Гройсман встречает Байдена в Киеве. Фото: Facebook

Гройсман рассказал Байдену, что он думает о помощи США Украине

Сегодня, 11:44

Премьер также высоко оценил санкционную политику США в отношении Российской Федерации

Происшествия

Пожарные ночью тушили балкон

В Киеве горел балкон в многоэтажке, пострадал мужчина

Сегодня, 11:16

Хозяин квартиры пытался самостоятельно потушить огонь и обжег руки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.