Под Харьковом двое мужчин ограбили и сожгли пенсионера

Злоумышленники вынесли из дома тысячу гривен и три бутылки самогона

Двух молодых людей подозревают в разбое и жестоком умышленном убийстве из корыстных побуждений.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Поздно вечером в двое мужчин пришли в дом 67-летнего дедушки.

Нетрезвые гости постучали в дверь. Когда пенсионер открыл – сбили его с ног, надели хозяину на голову мешок из-под сахара и жестоко избили руками и ногами. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его облили маслом и подожгли.

Мужчины вынесли из дома тысячу гривен и три бутылки самогона.

Суд взял злоумышленников под стражу без права внесения залога (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украина).

Досудебное расследование продолжается.

Теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ревнивец застрелил из дробовика свою бывшую возлюбленную и ее нового мужчину.