Под Харьковом двое мужчин ограбили и сожгли пенсионера
Злоумышленники вынесли из дома тысячу гривен и три бутылки самогона
Двух молодых людей подозревают в разбое и жестоком умышленном убийстве из корыстных побуждений.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Поздно вечером в двое мужчин пришли в дом 67-летнего дедушки.
Нетрезвые гости постучали в дверь. Когда пенсионер открыл – сбили его с ног, надели хозяину на голову мешок из-под сахара и жестоко избили руками и ногами. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его облили маслом и подожгли.
Мужчины вынесли из дома тысячу гривен и три бутылки самогона.
Суд взял злоумышленников под стражу без права внесения залога (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украина).
Досудебное расследование продолжается.
Теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области ревнивец застрелил из дробовика свою бывшую возлюбленную и ее нового мужчину.
Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом двое мужчин ограбили и сожгли пенсионера". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии