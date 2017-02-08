Под Харьковом двое мужчин ограбили и сожгли пенсионера

Сегодня, 19:28

Злоумышленники вынесли из дома тысячу гривен и три бутылки самогона

Задержанным грозит пожизненное. Фото: Blog for Life
Задержанным грозит пожизненное. Фото: Blog for Life

Двух молодых людей подозревают в разбое и жестоком умышленном убийстве из корыстных побуждений.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Поздно вечером в двое мужчин пришли в дом 67-летнего дедушки.

Нетрезвые гости постучали в дверь. Когда пенсионер открыл – сбили его с ног, надели хозяину на голову мешок из-под сахара и жестоко избили руками и ногами. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его облили маслом и подожгли.

Мужчины вынесли из дома тысячу гривен и три бутылки самогона.

Суд взял злоумышленников под стражу без права внесения залога (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украина).

Досудебное расследование продолжается.

Теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ревнивец застрелил из дробовика свою бывшую возлюбленную и ее нового мужчину.
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Источник:

"Сегодня"

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