Под Харьковом инвалид детства развращал маленьких мальчиков

В поселке Липцы правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, инвалида детства, который занимался развращением несовершеннолетних. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, мужчина вел преступную деятельность с 2012 года.

О нарушителе сообщили местные жительницы, матери двух мальчиков – 10 и 11 лет.

"Мужчина, угощая сладостями или обещая деньги, приглашал мальчиков к себе домой и развращал их. Сейчас злоумышленник задержан", – сообщают в ведомстве.

Факт события правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области задержали педофила.