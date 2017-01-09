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Под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado http://www.segodnya.ua/img/article/7865/6_main.1483956629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/6_tn.1483956629.jpg Харьков Вызволять автомобиль из снежного плена приехали спасатели

Под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado

Сегодня, 12:09

Вызволять автомобиль из снежного плена приехали спасатели

Из снега под Харьковом достали внедорожник. Фото: prado-club.su
Из снега под Харьковом достали внедорожник. Фото: prado-club.su

В городе Волчанск Харьковской области автомобиль Toyota Prado оказался в снежном сугробе и не смог выбраться самостоятельно. Авария произошла в воскресенье, 8 января.

Как рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, на помощь водителю иномарки направили отделение спасателей, которые вытащили автомобиль из снежной ловушки.

Всего с начала зимы подразделения ГСЧС 82 раза выезжали на помощь в связи со сложными погодными условиями, вытащив из сугробов 100 единиц техники, в том числе 37 карет скорой помощи.

Как сообщалось ранее, в Харькове столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один из пассажиров.
авария, ДТП, Харьков, непогода, харьковская область, внедорожник, сугроб, ГСЧС

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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