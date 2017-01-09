Под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado

В городе Волчанск Харьковской области автомобиль Toyota Prado оказался в снежном сугробе и не смог выбраться самостоятельно. Авария произошла в воскресенье, 8 января.

Как рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, на помощь водителю иномарки направили отделение спасателей, которые вытащили автомобиль из снежной ловушки.

Всего с начала зимы подразделения ГСЧС 82 раза выезжали на помощь в связи со сложными погодными условиями, вытащив из сугробов 100 единиц техники, в том числе 37 карет скорой помощи.

Как сообщалось ранее, в Харькове столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один из пассажиров.