Под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado
Вызволять автомобиль из снежного плена приехали спасатели
В городе Волчанск Харьковской области автомобиль Toyota Prado оказался в снежном сугробе и не смог выбраться самостоятельно. Авария произошла в воскресенье, 8 января.
Как рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, на помощь водителю иномарки направили отделение спасателей, которые вытащили автомобиль из снежной ловушки.
Всего с начала зимы подразделения ГСЧС 82 раза выезжали на помощь в связи со сложными погодными условиями, вытащив из сугробов 100 единиц техники, в том числе 37 карет скорой помощи.
Как сообщалось ранее, в Харькове столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один из пассажиров.
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