Под Харьковом из-за бешеного пса могут пострадать 8 человек
Жители районного центра подкармливали собаку, пока она смертельно не заболела
В городе Змиев Харьковской области сразу 8 человек оказались в группе потенциальных пострадавших от пса, зараженного бешенством. Как сообщили в Харьковском лабораторном центре минздрава, собака обитала недалеко от вокзала, где ее подкармливали местные жители. Накануне ее травмировал другой пес и вскоре, несмотря на помощь ветеринара, она скончалась. Эксперты диагностировали у погибшего животного бешенство и определили круг людей, которые контактировали с ним всего 8 человек.
"Шестеро уже начали курс прививания, еще двое должны появиться сегодня в травматическом отделении больницы. Также специалисты ходят по дворам и квартирам, чтобы определить пострадавших лиц на территории, близлежащей к месту вспышки бешенства", – говорят в лабораторном центре.
Медики просят всех, кто с 22 января по 1 февраля находился на территории змиевского ЖД-вокзала и возле него, и контактировал с животными, обратиться к врачу по месту проживания. В лабораторно центре также добавили, что в этом году в области уже зарегистрировали девять случаев бешенства у животных, семь из которых пришлись на собак и кошек, а два на лисиц.
Напомним, под Харьковом бешеный еж укусил человека.
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