Под Харьковом муж забил палкой до смерти молодую супругу

Между парой возникла ссора, которая переросла в драку

В Барвенковском районе Харьковской области в одном из домов нашли тело 25-летней женщины.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, по подозрению в преступлении полиция задержала 50-летнего супруга погибшей.

"Установлено, что 25-летняя женщина с мужем вместе употребляли спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате мужчина несколько раз ударил женщину палкой по голове. От полученных ударов потерпевшая потеряла сознание. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла, не приходя в сознание", – сообщили в областной полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение".

За совершение преступления подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, под Харьковом муж убил спящую жену.