Под Харьковом мужчина пришел в гости к другу и повесился

В полиции Кегичевского района Харьковской области раскрыли самоубийство. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, в ванной одной из квартир пгт Кегичевка повесился 41-летний мужчина. Со слов 61-летнего хозяина квартиры, накануне к нему пришел в гости товарищ, с которым они распивали алкоголь. Во время посиделок мужчина отправился в ванную и не вернулся.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не нашли. Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, после попытки самоубийства ножом в живот мужчина поехал в гости к родственникам в Харьков.