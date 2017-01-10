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Под Харьковом мужчина пришел в гости к другу и повесился http://www.segodnya.ua/img/article/7867/94_main.1484042265.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/94_tn.1484042265.jpg Харьков Товарищи вместе употребляли спиртные напитки

Под Харьковом мужчина пришел в гости к другу и повесился

Сегодня, 12:00

Товарищи вместе употребляли спиртные напитки

Мужчина повесился. Фото: sntat.ru
Мужчина повесился. Фото: sntat.ru

В полиции Кегичевского района Харьковской области раскрыли самоубийство. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, в ванной одной из квартир пгт Кегичевка повесился 41-летний мужчина. Со слов 61-летнего хозяина квартиры, накануне к нему пришел в гости товарищ, с которым они распивали алкоголь. Во время посиделок мужчина отправился в ванную и не вернулся.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не нашли. Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, после попытки самоубийства ножом в живот мужчина поехал в гости к родственникам в Харьков.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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