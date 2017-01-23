Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Под Харьковом мужчина сгорел из-за неосторожного курения http://www.segodnya.ua/img/article/7908/98_main.1485176168.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/98_tn.1485176168.jpg Харьков Пострадавший получил ожоги, несовместимые с жизнью

Под Харьковом мужчина сгорел из-за неосторожного курения

Сегодня, 19:16

Пострадавший получил ожоги, несовместимые с жизнью

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Змиевском районе Харьковской области в больницу доставили 69-летнего мужчину, который получил сильные ожоги тела в результате пожара, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

По словам медиков больницы, спустя несколько часов после поступления пострадавший умер.

Во время проверки по факту происшествия, спасатели выяснили, что в результате неосторожного обращения с огнем при курении на мужчине загорелась одежда. Других следов горения в доме не нашли.

Напомним, в Харькове пожар унес жизни двух человек.
пожар, спасатели, одежда, проверки, харьковская область, ожоги, поступления, ГСЧС, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом мужчина сгорел из-за неосторожного курения". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Во время тушения пожара спасатели обнаружили под завалами тело 55-летнего хозяина дома. Фото: voenpro.ru

Под Харьковом произошел смертельный пожар

29 Сентября 2016, 17:01

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении

Запад

Во время пожара погибли двое пенсионеров. Фото: otkat.od.ua

Во Львовской области два человека погибли в огне

19 Января, 11:26

Тела на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили спасатели ГСЧС

Украина

Горящую елку не так просто потушить. Фото: dsns.gov.ua

Спасатели рассказали, что делать, если дома загорелась елка

1 Января, 10:34

В ГСЧС отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий

Украина

<p>Спасатели. Фото: ГСЧС</p>

В ГСЧС обнародовали неутешительную статистику по утопленникам

24 Июля 2016, 12:16

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха на воде

Запад

На Закарпатье заживо сгорел 48-летний мужчина

6 Октября 2016, 19:33

Тело погибшего обнаружили спасатели

Запад

В Хмельницкой области горят торфяники

12 Августа 2016, 12:40

Очаги возгорания заняли почти 2 га

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.