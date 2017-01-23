Под Харьковом мужчина сгорел из-за неосторожного курения
Пострадавший получил ожоги, несовместимые с жизнью
В Змиевском районе Харьковской области в больницу доставили 69-летнего мужчину, который получил сильные ожоги тела в результате пожара, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
По словам медиков больницы, спустя несколько часов после поступления пострадавший умер.
Во время проверки по факту происшествия, спасатели выяснили, что в результате неосторожного обращения с огнем при курении на мужчине загорелась одежда. Других следов горения в доме не нашли.
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