Под Харьковом мужчина сгорел из-за неосторожного курения

В Змиевском районе Харьковской области в больницу доставили 69-летнего мужчину, который получил сильные ожоги тела в результате пожара, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

По словам медиков больницы, спустя несколько часов после поступления пострадавший умер.

Во время проверки по факту происшествия, спасатели выяснили, что в результате неосторожного обращения с огнем при курении на мужчине загорелась одежда. Других следов горения в доме не нашли.

Напомним, в Харькове пожар унес жизни двух человек.