Под Харьковом "на горячем" поймали автоугонщика (видео)

Сегодня, 05:03

Мужчина пытался проводами завести двигатель чужой машины

Мужчина задержан. Фото: juresovet.ru
Мужчина задержан. Фото: juresovet.ru

В Богодуховском районе Харьковской области задержали 37-летнего мужчину, который пытался угнать автомобиль. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, злоумышленник проник в незапертый "АЗЛК", повредил замок зажигания и пытался проводами завести двигатель. В этот момент его и задержали правоохранители.

В полиции установили, что злоумышленника ранее уже привлекали к уголовной ответственности. За незаконное завладение транспортным средством мужчине грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, харьковчане начали сами расследовать угоны машин и ищут тех, кто ворует номера.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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