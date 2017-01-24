Под Харьковом "на горячем" поймали автоугонщика (видео)

В Богодуховском районе Харьковской области задержали 37-летнего мужчину, который пытался угнать автомобиль. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, злоумышленник проник в незапертый "АЗЛК", повредил замок зажигания и пытался проводами завести двигатель. В этот момент его и задержали правоохранители.

В полиции установили, что злоумышленника ранее уже привлекали к уголовной ответственности. За незаконное завладение транспортным средством мужчине грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, харьковчане начали сами расследовать угоны машин и ищут тех, кто ворует номера.