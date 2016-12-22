Под Харьковом на обочине нашли мертвого мужчину
Полицейские просят помочь в расследовании гибели неизвестного
Сегодня в 6:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский, напротив поворота в Дендропарк, на расстоянии трех метров от дороги нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.
По данным отдела коммуникации облУНП, возраст погибшего около 40 лет. Чтобы установить личность мужчины и обстоятельства его смерти, в полиции просят всех свидетелей события немедленно обратиться по телефонам "102" или 8-263-2-08-88. Оперативному раскрытию преступления помогут показания граждан и записи с автомобильных видеорегистраторов.
Напомним, хладнокровное убийство шокировало Харьковскую область.
Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом на обочине нашли мертвого мужчину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии