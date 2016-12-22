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Под Харьковом на обочине нашли мертвого мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7819/34_main.1482399286.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/34_tn.1482399286.jpg Харьков Полицейские просят помочь в расследовании гибели неизвестного

Под Харьковом на обочине нашли мертвого мужчину

Сегодня, 11:32

Полицейские просят помочь в расследовании гибели неизвестного

Полиция устанавливает детали ЧП. Фото: chto-proishodit.ru
Полиция устанавливает детали ЧП. Фото: chto-proishodit.ru

Сегодня в 6:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский, напротив поворота в Дендропарк, на расстоянии трех метров от дороги нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным отдела коммуникации облУНП, возраст погибшего  около 40 лет. Чтобы установить личность мужчины и обстоятельства его смерти, в полиции просят всех свидетелей события немедленно обратиться по телефонам "102" или 8-263-2-08-88. Оперативному раскрытию преступления помогут показания граждан и записи с автомобильных видеорегистраторов.

Напомним, хладнокровное убийство шокировало Харьковскую область.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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