Под Харьковом на обочине нашли мертвого мужчину

Сегодня в 6:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский, напротив поворота в Дендропарк, на расстоянии трех метров от дороги нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным отдела коммуникации облУНП, возраст погибшего  около 40 лет. Чтобы установить личность мужчины и обстоятельства его смерти, в полиции просят всех свидетелей события немедленно обратиться по телефонам "102" или 8-263-2-08-88. Оперативному раскрытию преступления помогут показания граждан и записи с автомобильных видеорегистраторов.

Напомним, хладнокровное убийство шокировало Харьковскую область.