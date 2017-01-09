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Под Харьковом пес-пограничник нашел марихуану в буханке хлеба (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/44_main.1483963145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/44_tn.1483963145.jpg Харьков Гражданин Украины ехал с наркотиками в Россию

Под Харьковом пес-пограничник нашел марихуану в буханке хлеба (видео)

Сегодня, 13:56

Гражданин Украины ехал с наркотиками в Россию


На пункте пропуска "Гоптовка" харьковские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перевезти в Россию наркотики.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, во время проверки микроавтобуса Mercedes служебная собака среагировала на одну из сумок.

"В ходе дальнейшей углубленной проверки, проведенной совместно с представителями Фискальной службы, в сумке мужчины нашли упаковку с 25 граммами вещества, предварительно марихуаны, которое он спрятал в буханке хлеба", – сообщили пограничники.

Ранее сообщалось, что украинец вез в бензобаке в Россию крупную сумму российских рублей.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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