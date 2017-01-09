Под Харьковом пес-пограничник нашел марихуану в буханке хлеба (видео)
Гражданин Украины ехал с наркотиками в Россию
На пункте пропуска "Гоптовка" харьковские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перевезти в Россию наркотики.
Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, во время проверки микроавтобуса Mercedes служебная собака среагировала на одну из сумок.
"В ходе дальнейшей углубленной проверки, проведенной совместно с представителями Фискальной службы, в сумке мужчины нашли упаковку с 25 граммами вещества, предварительно марихуаны, которое он спрятал в буханке хлеба", – сообщили пограничники.
Ранее сообщалось, что украинец вез в бензобаке в Россию крупную сумму российских рублей.
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