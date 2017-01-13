Под Харьковом пес-пограничник нашел наркотики в нижнем белье
Пассажиру автобуса не удалось скрыть запрещенное вещество
В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области служебный пес пограничников нашел у мужчины наркотики. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, четвероногий помощник указал своим поведением на одного из пассажиров рейсового автобуса, который ехал из Мариуполя в Москву.
В ходе дальнейшей проверки пограничники совместно с таможенниками обнаружили у гражданина Украины пакет с 10 граммами вещества, предварительно марихуаны. Ее мужчина спрятал в нижнее белье. Сейчас вещество изъято, о данном правонарушении сообщили в правоохранительные органы.
Напомним, несколько дней назад пес харьковских пограничников нашел марихуану в буханке хлеба.
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