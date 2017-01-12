Под Харьковом подростки обчистили склад
Несовершеннолетний помог знакомому обокрасть складское помещение
Правоохранители Барвенковского района Харьковской области раскрыли кражу семян подсолнечника со складского помещения.
Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, злоумышленником оказался 20-летний местный житель. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый предложил 14-летнему парню принять участие в совершении кражи. Подросток согласился, за участие в преступлении он получил часть вырученных денег.
За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 20-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что за кражу яблок харьковчанину грозит три года.
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