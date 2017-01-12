Под Харьковом подростки обчистили склад

Правоохранители Барвенковского района Харьковской области раскрыли кражу семян подсолнечника со складского помещения.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, злоумышленником оказался 20-летний местный житель. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый предложил 14-летнему парню принять участие в совершении кражи. Подросток согласился, за участие в преступлении он получил часть вырученных денег.

За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 20-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что за кражу яблок харьковчанину грозит три года.