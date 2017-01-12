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Под Харьковом подростки обчистили склад http://www.segodnya.ua/img/article/7873/38_main.1484147917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/38_tn.1484147917.jpg Харьков Несовершеннолетний помог знакомому обокрасть складское помещение

Под Харьковом подростки обчистили склад

Сегодня, 03:04

Несовершеннолетний помог знакомому обокрасть складское помещение

Полиция проводит расследование по факту ограбления. Фото: pixabay.com
Полиция проводит расследование по факту ограбления. Фото: pixabay.com

Правоохранители Барвенковского района Харьковской области раскрыли кражу семян подсолнечника со складского помещения.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, злоумышленником оказался 20-летний местный житель. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый предложил 14-летнему парню принять участие в совершении кражи. Подросток согласился, за участие в преступлении он получил часть вырученных денег.

За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 20-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что за кражу яблок харьковчанину грозит три года.
Харьков, кража, подростки, полиция, склад

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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