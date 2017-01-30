Под Харьковом поезд задавил работника депо

Вчера, 29 января на территории моторвагонного депо Люботин в Харьковской области погиб 45-летний работник. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, предварительно установлено, что мужчина был смертельно травмирован при проведении маневровых работ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Напомним, ранее житель Харьковской области не удержал равновесие, ударился о боковую часть поезда и погиб.