Под Харьковом поезд задавил работника депо
Трагедия произошла при проведении маневровых работ
Вчера, 29 января на территории моторвагонного депо Люботин в Харьковской области погиб 45-летний работник. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, предварительно установлено, что мужчина был смертельно травмирован при проведении маневровых работ.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".
Напомним, ранее житель Харьковской области не удержал равновесие, ударился о боковую часть поезда и погиб.
Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом поезд задавил работника депо". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии