Под Харьковом поезд задавил работника депо

Сегодня, 17:20

Трагедия произошла при проведении маневровых работ

Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com
Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com

Вчера, 29 января на территории моторвагонного депо Люботин в Харьковской области погиб 45-летний работник. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, предварительно установлено, что мужчина был смертельно травмирован при проведении маневровых работ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Напомним, ранее житель Харьковской области не удержал равновесие, ударился о боковую часть поезда и погиб.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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