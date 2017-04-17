Под Харьковом произошел налет на предприятие

Сегодня, 10:55

Злоумышленники угнали автомобили, но вскоре попали в ДТП

Грабителей задержали. Фото: progorodsamara.ru
Грабителей задержали. Фото: progorodsamara.ru

В Шевченковском районе Харьковской области двое мужчин посреди ночи совершили дерзкое нападение на сельскохозяйственное предприятие. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, с масками на лицах, одетые в камуфляжную форму, они зашли в сторожку предприятия и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 47-летнего сторожа. Злоумышленники завладели видеорегистратором, ноутбуком, двумя мобильными телефонами и автомобилями.

Сев за рули украденных автомобилей, мужчины двинулись в направлении Харькова, но по пути, не справившись с управлениями, оба столкнулись с препятствиями  опорой и деревом. Злоумышленники оставили машины и скрылись. В ходе розыска правоохранители быстро задержали преступников. Ими оказались 36-летний и 20-летний жители Лозовского района, причем первого ранее уже судили.

Полицейские вернули угнанные автомобили владельцу. А задержанным грозит до 12 лет тюрьмы за совершение разбоя и незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, в Харькове совершили дерзкий разбой: пять человек напали на семейную пару.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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