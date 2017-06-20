Под Харьковом ревность привела к кровавой драме

Сегодня, 17:20

Подозреваемый проник в дом, схватил кухонный нож и четырежды ударил сожителя своей экс-супруги

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В поселке Бабаи вблизи Харькова 42-летний местный житель жестоко расправился с мужчиной на почве ревности. Как сообщил замначальника Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко, подозреваемый разбил молотком окно дома, где находилась его бывшая жена и ее сожитель, устроив ссору.

Конфликт перерос в драку между мужчинами, в ходе которой обозленный ревнивец схватил на кухне нож и четырежды ударил неприятеля в область грудной клетки, после чего скрылся. От полученных травм хозяин дома скончался на месте. Два дня спустя полиция разыскала подозреваемого, при котором нашли вещественное доказательство. За совершение умышленного убийства ему грозит до 15 лет тюрьмы. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на улице в Харькове мужчине вонзили нож в спину.
дом, полиция, ревность, подозреваемый, сожитель, конфликт, под Харьковом

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом ревность привела к кровавой драме". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Между двумя мужчинами, которые напоминают бездомных, возник конфликт

В Киеве на Крещатике мужчина убил оппонента голыми руками

Сегодня, 16:13

Мужчины вместе употребляли алкоголь, а затем началась драка  

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Логвинский: Трамп войдет в историю, если закончит войну на Донбассе

Сегодня, 15:12

Американский лидер может за несколько часов повлиять на Путина во время переговоров, считает политик

Харьков

Убийство расследует полиция. Фото: misanec.ru

Под Харьковом убили водителя маршрутки

Сегодня, 14:33

Автобус стоял на трассе с включенными фарами и зажиганием

Происшествия и криминал

Фото: hvylya.net

Насильник ребенка из Житомира говорит, что он психически болен – полиция

Сегодня, 13:27

На момент преступления мать пострадавшего пятилетнего мальчика находилась в общежитии в состоянии алкогольного опьянения

Запад

Мужчины упал с высоты 8-этажа. Фото: news.bigmir.net

Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

Сегодня, 11:42

68-летний львовянин скончался на месте происшествия, по предварительной версии, он совершил самоубийство

Мир

Полиция Франции. Фото: flickr/Police Nationale

Водитель, протаранивший в центре Парижа полицейский фургон, погиб

Вчера, 19:00

После аварии автомобиль загорелся, очевидцы также сообщали о взрыве

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования