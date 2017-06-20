Под Харьковом ревность привела к кровавой драме

В поселке Бабаи вблизи Харькова 42-летний местный житель жестоко расправился с мужчиной на почве ревности. Как сообщил замначальника Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко, подозреваемый разбил молотком окно дома, где находилась его бывшая жена и ее сожитель, устроив ссору.

Конфликт перерос в драку между мужчинами, в ходе которой обозленный ревнивец схватил на кухне нож и четырежды ударил неприятеля в область грудной клетки, после чего скрылся. От полученных травм хозяин дома скончался на месте. Два дня спустя полиция разыскала подозреваемого, при котором нашли вещественное доказательство. За совершение умышленного убийства ему грозит до 15 лет тюрьмы. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на улице в Харькове мужчине вонзили нож в спину.