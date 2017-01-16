Под Харьковом собаки тянули лыжников и сани (фото,видео)

На фестиваль собрались друзья человека самых разных пород и мастей

На аэродроме Коротич под Харьковом прошел фестиваль Winter Dog Fest. На выходных его участники устроили гонки ездовых собак. Животные в упряжках тянули лыжников и сани с людьми.

Посетители феста могли увидеть, погладить и сфотографироваться с собаками таких пород, как тибетские мастифы, аляскинские маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки, кавказские и немецкие овчарки, эрдельтерьеры.

На фестивале прошли показательные выступления служебных пород, посетителей угощали полевой кашей, а детей-сирот катали на упряжках с собаками.