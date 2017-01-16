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Под Харьковом собаки тянули лыжников и сани (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/2_main.1484576398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/2_tn.1484576398.jpg Харьков На фестиваль собрались друзья человека самых разных пород и мастей

Под Харьковом собаки тянули лыжников и сани (фото,видео)

Сегодня, 18:36

На фестиваль собрались друзья человека самых разных пород и мастей

На аэродроме Коротич под Харьковом прошел фестиваль Winter Dog Fest. На выходных его участники устроили гонки ездовых собак. Животные в упряжках тянули лыжников и сани с людьми.

Посетители феста могли увидеть, погладить и сфотографироваться с собаками таких пород, как тибетские мастифы, аляскинские маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки, кавказские и немецкие овчарки, эрдельтерьеры.

На фестивале прошли показательные выступления служебных пород, посетителей угощали полевой кашей, а детей-сирот катали на упряжках с собаками.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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