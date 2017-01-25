Под Харьковом советник главы райсовета тайно любил военную форму РФ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Нацполицией обнаружили у советника председателя одного из райсоветов Харьковской области арсенал боеприпасов и российскую военную форму. Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители по решению суда провели обыск в частном доме чиновника, который подозревается в совершении уголовного преступления.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, магазин, более шестисот патронов к автомату Калашникова и нарезной малокалиберной винтовки, четыре электродетонатора, дымовую шашку. Также оперативники также обнаружили у чиновника более 23 тысяч долларов, бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных Сил РФ.

Должностному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса. Советника задержали, оперативно-следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Октябрьский райсуд Харькова отправил за решетку мужчину, который распространял в интернете сепаратистские материалы.