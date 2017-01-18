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Под Харьковом товарный поезд убил мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7893/94_main.1484739499.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/94_tn.1484739499.jpg Харьков Пешеход скончался на месте от полученных травм, его личность устанавливают

Под Харьковом товарный поезд убил мужчину

Сегодня, 19:25

Пешеход скончался на месте от полученных травм, его личность устанавливают

Полиция устанавливает личность погибшего. Фото: getbg.net
Полиция устанавливает личность погибшего. Фото: getbg.net

В Харьковском районе на железнодорожном перегоне Борки-Мерефа товарный поезд насмерть сбил мужчину. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям рано утром.

Как сообщил в отделе коммуникации полиции области, сейчас личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет. Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета правонарушений, подробности выясняются.

Напомним, 13 января в Валковском районе поезд задавил выпившего мужчину.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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