Под Харьковом товарный поезд убил мужчину
Пешеход скончался на месте от полученных травм, его личность устанавливают
В Харьковском районе на железнодорожном перегоне Борки-Мерефа товарный поезд насмерть сбил мужчину. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям рано утром.
Как сообщил в отделе коммуникации полиции области, сейчас личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет. Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета правонарушений, подробности выясняются.
Напомним, 13 января в Валковском районе поезд задавил выпившего мужчину.
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