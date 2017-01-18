Под Харьковом товарный поезд убил мужчину

Пешеход скончался на месте от полученных травм, его личность устанавливают

В Харьковском районе на железнодорожном перегоне Борки-Мерефа товарный поезд насмерть сбил мужчину. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям рано утром.

Как сообщил в отделе коммуникации полиции области, сейчас личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет. Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета правонарушений, подробности выясняются.

Напомним, 13 января в Валковском районе поезд задавил выпившего мужчину.