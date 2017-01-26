Под Харьковом убийцу семейной пары отправили на пожизненное

Сегодня, 11:42

Мужчина убил двух пенсионеров и нанес тяжелые травмы их соседу

Убийце вынесли суровый приговор. Фото: grim.com.ru
Убийце вынесли суровый приговор. Фото: grim.com.ru

В Балаклейском районе Харьковской области суд приговорил 28-летнего мужчину к пожизненному заключению за умышленное убийство двух человек и нанесение тяжких телесных преступлений мужчине.

По информации отдела коммуникации облУНП, летом прошлого года подозреваемый в корыстных целях проник в квартиру семейной пары, 72 и 74 лет, и ударил их металлическим уголком. Затем он украл из квартиры два мобильных телефона и золотые украшения. Но не успел злоумышленник скрыться с места совершения преступления, как в помещение зашел 54-летний сосед хозяев квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый несколько раз ударил уголком и его.

Супруги погибли на месте, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. 28-летнего убийцу задержали спустя несколько часов.

Напомним, под Харьковом мужчина убил друга и сбросил тело в реку.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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