Под Харьковом убийцу семейной пары отправили на пожизненное

В Балаклейском районе Харьковской области суд приговорил 28-летнего мужчину к пожизненному заключению за умышленное убийство двух человек и нанесение тяжких телесных преступлений мужчине.

По информации отдела коммуникации облУНП, летом прошлого года подозреваемый в корыстных целях проник в квартиру семейной пары, 72 и 74 лет, и ударил их металлическим уголком. Затем он украл из квартиры два мобильных телефона и золотые украшения. Но не успел злоумышленник скрыться с места совершения преступления, как в помещение зашел 54-летний сосед хозяев квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый несколько раз ударил уголком и его.

Супруги погибли на месте, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. 28-летнего убийцу задержали спустя несколько часов.

Напомним, под Харьковом мужчина убил друга и сбросил тело в реку.