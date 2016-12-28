Под Харьковом в колонию передали наркотики в дезодоранте

О попытке передачи вещества сообщили в полицию

Сегодня, 27 декабря, в Покровскую исправительную колонию №17 попытались передать запрещенное вещество, которое спрятали в шариковом дезодоранте.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Харьковской области, вещество похоже на наркотическое, имеет серо-зеленый цвет.

Обнаружили его сотрудники колонии во время досмотра посылки, которую прислали одному из осужденных.

О попытке передачи вещества сообщили в полицию.

Напомним, в Харькове заключенный получил новый приговор, не выходя из колонии.