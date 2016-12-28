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Под Харьковом в колонию передали наркотики в дезодоранте http://www.segodnya.ua/img/article/7836/59_main.1482856069.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/59_tn.1482856069.jpg Харьков О попытке передачи вещества сообщили в полицию

Под Харьковом в колонию передали наркотики в дезодоранте

Вчера, 18:25

О попытке передачи вещества сообщили в полицию

Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com

Сегодня, 27 декабря, в Покровскую исправительную колонию №17 попытались передать запрещенное вещество, которое спрятали в шариковом дезодоранте.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Харьковской области, вещество похоже на наркотическое, имеет серо-зеленый цвет.

Обнаружили его сотрудники колонии во время досмотра посылки, которую прислали одному из осужденных.

О попытке передачи вещества сообщили в полицию.

Напомним, в Харькове заключенный получил новый приговор, не выходя из колонии.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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