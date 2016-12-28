Под Харьковом в колонию передали наркотики в дезодоранте
О попытке передачи вещества сообщили в полицию
Сегодня, 27 декабря, в Покровскую исправительную колонию №17 попытались передать запрещенное вещество, которое спрятали в шариковом дезодоранте.
Как сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Харьковской области, вещество похоже на наркотическое, имеет серо-зеленый цвет.
Обнаружили его сотрудники колонии во время досмотра посылки, которую прислали одному из осужденных.
О попытке передачи вещества сообщили в полицию.
Напомним, в Харькове заключенный получил новый приговор, не выходя из колонии.
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