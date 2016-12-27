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Под Харьковом в квартире сгорел мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7835/98_main.1482847710.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/98_tn.1482847710.jpg Харьков Спасатели эвакуировали восемь жителей пятиэтажки

Под Харьковом в квартире сгорел мужчина

Вчера, 16:08

Спасатели эвакуировали восемь жителей пятиэтажки

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Фото: pixabay.com
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Фото: pixabay.com

В городе Изюм Харьковской области произошло возгорание в одной из квартир первого этажа пятиэтажки.

К месту происшествия немедленно прибыло отделение спасателей, которые сразу же организовали разведку пожара.

В пресс-службе облуправления ГСЧС говорят: дым был настолько сильным, что без аппаратов защиты органов дыхания работать было невозможно.

Кроме того, дым начал распространяться по лестничной клетке и попадать в квартиры верхних этажей, угрожая их жителям.

Спасатели эвакуировали восемь жильцов.

Площадь пожара составила всего лишь 2 кв. м. Горели домашние вещи и диван, на котором спасатели выявили бездыханное тело 62-летнего хозяина квартиры.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, на пожаре в Харькове погибли два человека.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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