Под Харьковом в квартире сгорел мужчина
Спасатели эвакуировали восемь жителей пятиэтажки
В городе Изюм Харьковской области произошло возгорание в одной из квартир первого этажа пятиэтажки.
К месту происшествия немедленно прибыло отделение спасателей, которые сразу же организовали разведку пожара.
В пресс-службе облуправления ГСЧС говорят: дым был настолько сильным, что без аппаратов защиты органов дыхания работать было невозможно.
Кроме того, дым начал распространяться по лестничной клетке и попадать в квартиры верхних этажей, угрожая их жителям.
Спасатели эвакуировали восемь жильцов.
Площадь пожара составила всего лишь 2 кв. м. Горели домашние вещи и диван, на котором спасатели выявили бездыханное тело 62-летнего хозяина квартиры.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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