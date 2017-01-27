Под Харьковом в снежном плену оказался школьный автобус с детьми (фото)

Сегодня, 19:24

Транспорт застрял в сугробе между двумя селами

На помощь пришли спасатели. Фото: ГСЧС
На помощь пришли спасатели. Фото: ГСЧС

В Коломакском районе Харьковской области, на пути из одного села, в другое, в снежном сугробе застрял школьный автобус с шестью детьми от 3-х до 9-ти лет в салоне. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, чтобы помочь детям, спасатели немедленно выехали на место происшествия на автомобиле повышенной проходимости. Автобус взяли на буксир и вывезли на расчищенный участок дороги, до которой было около километра.

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Фото: ГСЧС

В общей сложности за последние сутки спасатели шесть раз выезжали на помощь водителям, автомобили которых попали в сугробы. В частности, работники ГСЧС взяли на буксир еще один школьный автобус, но уже без детей, а также три машины скорой помощи и одну легковушку. Всего с начала зимы спасатели 191 раз вызволяли автомобили из снежного плена, в том числе 59 карет скорой помощи.

Напомним, синоптики обещают украинцам морозы до -24.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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