Под Харьковом в снежном плену оказался школьный автобус с детьми (фото)

В Коломакском районе Харьковской области, на пути из одного села, в другое, в снежном сугробе застрял школьный автобус с шестью детьми от 3-х до 9-ти лет в салоне. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, чтобы помочь детям, спасатели немедленно выехали на место происшествия на автомобиле повышенной проходимости. Автобус взяли на буксир и вывезли на расчищенный участок дороги, до которой было около километра.

Фото: ГСЧС

В общей сложности за последние сутки спасатели шесть раз выезжали на помощь водителям, автомобили которых попали в сугробы. В частности, работники ГСЧС взяли на буксир еще один школьный автобус, но уже без детей, а также три машины скорой помощи и одну легковушку. Всего с начала зимы спасатели 191 раз вызволяли автомобили из снежного плена, в том числе 59 карет скорой помощи.

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