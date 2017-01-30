Под Харьковом водитель сбил женщину и скрылся

В поселке Слатино Дергачевского района автомобиль "ГАЗ" сбил женщину. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, ДТП произошло 28 января. Автомобиль сбил на обочине местную 41-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители разоблачили в совершении преступления 47-летнего харьковчанина. Его автомобиль поставлен на штрафную площадку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 27 января в Харькове на проспекте Московском произошло тройное ДТП, один из виновников которого пытался скрыться.