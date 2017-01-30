Под Харьковом водитель сбил женщину и скрылся

Сегодня, 16:48

Пешеход погибла на месте происшествия от травм

Женщина погибла. Фото: politeka.net
Женщина погибла. Фото: politeka.net

В поселке Слатино Дергачевского района автомобиль "ГАЗ" сбил женщину. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, ДТП произошло 28 января. Автомобиль сбил на обочине местную 41-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители разоблачили в совершении преступления 47-летнего харьковчанина. Его автомобиль поставлен на штрафную площадку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 27 января в Харькове на проспекте Московском произошло тройное ДТП, один из виновников которого пытался скрыться.
ДТП, пешеход, водитель, правоохранители, происшествия, следователи, уголовное производство, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом водитель сбил женщину и скрылся". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Николаеве перевернулась маршрутка с пассажирами

Сегодня, 16:34

Пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус. В результате столкновения маршрутка перевернулась

Донбасс

Взрыв прогремел в Донецкой области. Фото: politeka.net

На Донбассе прогремел взрыв

Сегодня, 16:05

Инцидент произошел минувшим вечером в Донецкой области

Невероятное

Пикап на полной скорости влетел в салон автобуса с людьми

Сегодня, 16:00

Камеры зафиксировали, как машина пробила стенку автобуса и разбросала пассажиров по салону

Происшествия

Похитителей задержали в соседнем районе. Фото: ГУ НП Киевской области

"Разборки" из 90-х: под Киевом мужчины избили местного жителя, похитили его и выбросили из багажника на обочину

Сегодня, 14:56

Семеро киевлян отомстили за украденные у одного из них инструменты

Be happy

В России неадекватный водитель пытался поцелуями растопить сердце прохожего

Сегодня, 14:30

Ласковый мужчина умолял не говорить ничего о случившемся его маме и норовил куда-то убежать

Происшествия

Тело малыша направили на экспертизу

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб полуторамесячный мальчик

Сегодня, 14:23

Мама малыша говорит, что ребенок в последнее время болел, а однажды утром не проснулся

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования