Под Харьковом всю ночь тушили загоревшийся мазут

Вчера в 23:46 в Золочевском районе Харьковской области спасатели получили сообщения о пожаре на территории предприятия, занимающегося переработкой мазуты. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что горит мазут в емкости объемом 20 кубометров с последующим растеканием на площади около 60 кв.м.

Учитывая сложность пожара, к месту происшествия направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

В 1:25 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар и лишь в 6:10 его полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, сейчас эксперты выясняют причины пожара.

Напомним, в Харькове случился крупный пожар на бывшем кожзаводе.