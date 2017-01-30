Под Харьковом всю ночь тушили загоревшийся мазут

Сегодня, 10:54

Пожар вспыхнул на территории предприятия по переработке ГСМ

Под Харьковом произошел масштабный пожар. Фото: kievvlast.com.ua
Под Харьковом произошел масштабный пожар. Фото: kievvlast.com.ua

Вчера в 23:46 в Золочевском районе Харьковской области спасатели получили сообщения о пожаре на территории предприятия, занимающегося переработкой мазуты. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что горит мазут в емкости объемом 20 кубометров с последующим растеканием на площади около 60 кв.м.

Учитывая сложность пожара, к месту происшествия направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

В 1:25 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар и лишь в 6:10 его полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, сейчас эксперты выясняют причины пожара.

Напомним, в Харькове случился крупный пожар на бывшем кожзаводе.
пожар, спасатели, мазут, эксперты, установили, ВСЮ, ГСЧС, происшествия, тушили, под Харьковом

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом всю ночь тушили загоревшийся мазут". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В Славянске на территории больницы произошел мощный взрыв

Вчера, 20:01

Инцидент произошел во время прохождения факельного шествия

Харьков

Врачи пытаются спасти пострадавших. Фото: ГСЧС

ЧП под Харьковом: баллон "рванул" во время ремонта

Вчера, 18:40

От взрыва вылетели окна и двери, а правоохранители говорят о нарушении эксплуатации оборудования

Другие регионы

В Черкасской области обрушилась гигантская труба: тысячи людей остались без тепла

Вчера, 15:22

Спасатели и коммунальщики пытаются восстановить работу котельной

Другие регионы

В огне погиб мужчина. Фото: kievvlast.com.ua

В Николаевской области горела 5-этажка: погиб мужчина

Вчера, 14:42

Пламя вспыхнуло рано утром в воскресенье

Происшествия и криминал

В жилом доме в Харьковской области прогремел взрыв. Фото: ГСЧС

Женщину выбросило взрывной волной с 5 этажа: под Харьковом прогремел мощный взрыв

Вчера, 10:10

В результате взрыва баллона на Харьковщине пострадало 5 человек

Харьков

На помощь пришли спасатели. Фото: ГСЧС

Под Харьковом в снежном плену оказался школьный автобус с детьми

27 Января, 19:24

Транспорт застрял в сугробе между двумя селами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования