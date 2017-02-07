Под Харьковом задержали банду похитителей людей

СБУ совместно с полицией разоблачили межрегиональную преступную группировку, которая специализировалась на похищении людей. В банду входили три жителя Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет, одного из которых ранее неоднократно судили.

Как рассказал начальник пресс-центра Харьковского облуправления СБУ Владислав Абдула, на днях злоумышленники похитили на окраине Харькова предпринимателя, который два года назад переехал из Луганска.

"Бандиты угрозами и насилием пытались завладеть четырьмя автомобилями жертвы и его квартирой в оккупированном Луганске", – говорит Абдула. По его словам, оперативники задержали членов банды в поселке Песочин во время попытки завладеть одним из автомобилей потерпевшего. Похищенный предприниматель, который находился в машине злоумышленников  освобожден.

За похищение человека и вымогательство бандитам грозит до 10 лет тюрьмы. Также правоохранители проверяют возможную причастность участников группировки к совершению других преступлений.

Напомним, ранее в Харьковской области пес-пограничник нашел наркотики в нижнем белье.