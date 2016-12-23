Под Харьковом жестоко расправились с женщиной-адвокатом

Минувшим вечером в Циркуновскую больницу под Харьковом, доставили 35-летнюю жительницу поселка Русские Тишки с переломом шеи и подреберным ножевым ранением. По данным отдела коммуникации облУНП, женщину без сознания нашел на улице местный житель и сразу отвез ее в больницу. Медики сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось.

Как выяснилось, погибшая Татьяна Попова была адвокатом. По информации, опубликованной на странице Совета адвокатов Харьковской области в Facebook, женщину смертельно ранили возле ее рабочего офиса в Циркунах.

"Проживала она с 14-летним сыном Назаром. Из родственников, с которыми удалось связаться, едет мама, пенсионер из Винницкой области", – рассказали в совете адвокатов.

По факту происшествия следователи Харьковского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Виновным грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове убили известного адвоката Виктора Лойко.