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Под Харьковом жестоко расправились с женщиной-адвокатом http://www.segodnya.ua/img/article/7824/74_main.1482497295.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/74_tn.1482497295.jpg Харьков У погибшей остался 14-летний сын и пожилая мать

Под Харьковом жестоко расправились с женщиной-адвокатом

Сегодня, 14:46

У погибшей остался 14-летний сын и пожилая мать

Женщину убили. Фото: соцсети
Женщину убили. Фото: соцсети

Минувшим вечером в Циркуновскую больницу под Харьковом, доставили 35-летнюю жительницу поселка Русские Тишки с переломом шеи и подреберным ножевым ранением. По данным отдела коммуникации облУНП, женщину без сознания нашел на улице местный житель и сразу отвез ее в больницу. Медики сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось.

Как выяснилось, погибшая Татьяна Попова была адвокатом. По информации, опубликованной на странице Совета адвокатов Харьковской области в Facebook, женщину смертельно ранили возле ее рабочего офиса в Циркунах.

"Проживала она с 14-летним сыном Назаром. Из родственников, с которыми удалось связаться, едет мама, пенсионер из Винницкой области", – рассказали в совете адвокатов.

По факту происшествия следователи Харьковского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Виновным грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове убили известного адвоката Виктора Лойко.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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