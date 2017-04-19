Полиция показала жертв непогоды в Харькове

В Харькове непогода нанесла серьезный ущерб автовладельцам. Об этом сообщает патрульная полиция города.

Так, на улице. Героев Труда упавшие деревья повредили иномарки "Рено Кенго" и "Ауди". Кроме того, на ул. Галана ветка одного из деревьев задела электропровода, в результате чего они провисли до земли, перекрыв движение.

Еще одно ЧП произошло на ул. Рымарской, где были повреждены автомобили "Hyundai" и "Toyota Camry".

Напомним, в результате непогоды в Харьковской области полностью обесточен 61 населенный пункт, еще в 33 электричества нет частично.