Полторак отправит спецкомиссию на полигон под Харьковом

Вчера, 14:55

Комиссия Минобороны проверит информацию волонтеров о ненадлежащих бытовых условиях, в которых содержат военных

Полигон проверит специальная комиссия. Фото: http:nalogiexpert.ru
Полигон проверит специальная комиссия. Фото: http:nalogiexpert.ru

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где сейчас располагается личный состав 54-й бригады. Как сообщил министр на своей странице в Facebook, комиссия проверит факты якобы ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы.

"Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Кроме того, будет проведено служебное расследование по данному факту, а всех должностных лиц, чьи действия привели к халатности, привлекут к дисциплинарной ответственности", – написал Полторак.

Добавим, что информацию о плачевных условиях содержания военных на Чугуевском полигоне накануне опубликовал один из волонтеров. 

"Умывальники есть. Трубы, по которым течет вода, тоже есть. А вот кранов нет. И как умываться  непонятно", – заявил волонтер.

Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.
комиссия, расследование, полигон, Полторак, министр обороны, под Харьковом

Вы сейчас просматриваете новость "Полторак отправит спецкомиссию на полигон под Харьковом". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В прокуратуре рассказали подробности инцидента. Фото: blacksea.tv

В Мариуполе двух начальников обвинили в смерти работника

Вчера, 12:52

Смертельный инцидент произошел на одном из предприятий города

Донбасс

В Торецке сгорело авто активиста

Вчера, 11:16

По данным правоохранителей, инцидент произошел минувшей ночью 

Донбасс

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

Боевики забили мирного жителя насмерть

Вчера, 11:07

Местные жители вышли на митинг, взбунтовавшись против произвола боевиков

Донбасс

Преступников задержали на горячем. Фото: AFP

На Донбассе воры поставили под угрозу десятки жизней

9 Апреля, 06:28

Подробности инцидента рассказали в полиции Донецкой области

Харьков

Злоумышленник жестоко расправился с мужчиной. Фото: tvoygorodpskov.ru

Под Харьковом парень забил до смерти сожителя матери

7 Апреля, 13:04

Преступник отнес тело в подвальное помещение дома, а молоток выбросил

Украина

Степан Полторак, фото dpchas.com.ua

Полторак: Украина защищает Европу от миллионной армии РФ

7 Апреля, 12:06

Министр считает, что страны НАТО оказались не готовы к российской агрессии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования