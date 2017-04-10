Полторак отправит спецкомиссию на полигон под Харьковом

Комиссия Минобороны проверит информацию волонтеров о ненадлежащих бытовых условиях, в которых содержат военных

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где сейчас располагается личный состав 54-й бригады. Как сообщил министр на своей странице в Facebook, комиссия проверит факты якобы ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы.

"Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Кроме того, будет проведено служебное расследование по данному факту, а всех должностных лиц, чьи действия привели к халатности, привлекут к дисциплинарной ответственности", – написал Полторак.

Добавим, что информацию о плачевных условиях содержания военных на Чугуевском полигоне накануне опубликовал один из волонтеров.

"Умывальники есть. Трубы, по которым течет вода, тоже есть. А вот кранов нет. И как умываться  непонятно", – заявил волонтер.

Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.