После столкновений у "Сбербанка" в Харькове полиция открыла уголовные производства

События в Харькове у отделения "Сбербанка" правоохранители квалифицировали по Уголовному кодексу Украины. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, в отношении работников полиции, прибывших на место происшествия, был применен слезоточивый газ. Двое правоохранителей и одного участника акции после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Следователи открыли уголовные производства по статье "Противодействие законной хозяйственной деятельности" и два уголовных производства по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Следственные действия продолжаются.

Ночью у банка дежурили 30 работников полиции. Благодаря принятым мерам нарушений порядка не допустили.

Напомним, 10 апреля в Харькове у "Сбербанка" на улице Донец-Захаржевского произошло столкновение между силовиками и представителями "Национального корпуса". Утром пикетчики заложили вход в отделение финансового учреждения бетонными плитами и объявили бессрочную акцию по блокированию российских банков. Правоохранители их оттеснили.