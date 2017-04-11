После столкновений у "Сбербанка" в Харькове полиция открыла уголовные производства

Вчера, 11:03

Правоохранители проводят следственные действия

Полиция занялась конфликтом в Харькове. Фото: Business.ua
Полиция занялась конфликтом в Харькове. Фото: Business.ua

События в Харькове у отделения "Сбербанка" правоохранители квалифицировали по Уголовному кодексу Украины. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, в отношении работников полиции, прибывших на место происшествия, был применен слезоточивый газ. Двое правоохранителей и одного участника акции после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Следователи открыли уголовные производства по статье "Противодействие законной хозяйственной деятельности" и два уголовных производства по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Следственные действия продолжаются.

Ночью у банка дежурили 30 работников полиции. Благодаря принятым мерам нарушений порядка не допустили.

Напомним, 10 апреля в Харькове у "Сбербанка" на улице Донец-Захаржевского произошло столкновение между силовиками и представителями "Национального корпуса". Утром пикетчики заложили вход в отделение финансового учреждения бетонными плитами и объявили бессрочную акцию по блокированию российских банков. Правоохранители их оттеснили.
насилие, правоохранители, столкновение, противодействие, слезоточивый газ, отделения, происшествия, пикетчики, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "После столкновений у "Сбербанка" в Харькове полиция открыла уголовные производства". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе вновь нашли российское оружие. Фото: AFP

Спецслужбы нашли на Донбассе улику против РФ

Вчера, 10:12

В зоне боевых действий обнаружили противопехотные мины

Происшествия

Фото: Влад Антонов, ДТП kiev.ua

Ночной взрыв в Киеве: подробности происшествия

Вчера, 10:04

Повреждены части фасада здания и припаркованные рядом машины, люди не пострадали

Происшествия

В центре Киева ночью прогремел взрыв

Вчера, 09:16

Взрывная волна выбила стекла в доме и припаркованных неподалеку автомобилях

Истории

Фото: pixabay.com

Как разведка выслеживает современных пиратов: тайные международные связи и джентельменские договоренности

Вчера, 08:05

Новые подробности громких инцидентов с захватом заложников сомалийскими пиратами

Происшествия и криминал

Фото: Новости Крыма

Ради яркого селфи подростки в Харькове забрались на подстанцию, двое пострадали от удара током

Вчера, 04:13

По словам энергетиков, это первый случай в Харькове, когда дети пострадали на подстанции

Происшествия

Потерявшуюся девочку нашли полицейские

Под Киевом пьяная женщина потеряла 7-летнего ребенка

10 Апреля, 17:47

Девочку нашли сотрудники полиции

Харьков

В Харькове активисты замуровали "Сбербанк"

10 Апреля, 17:32

Произошли стычки полиции и активистов. Участники акции заявили о пострадавших

Донбасс

Мужчина устраивал газовые махинации. Фото: zn.ua

На Донбассе задержали газового махинатора

10 Апреля, 16:57

Мужчина совершал сомнительные, с тчоки зрения закона, сделки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования