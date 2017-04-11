Пострадавший из-за фото харьковский подросток остается в тяжелом состоянии
В результате удара током у ребенка обожжено 80% тела, он без сознания
Состояние 13-летнего харьковского подростка, которого ударило током на территории электроподстанции, остается тяжелым. Как сообщили в пресс-службе горсовета, мальчик без сознания, у него обожжено 80% тела. Пострадавший находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Его товарищ, который упал со столба, получил шок и незначительные ушибы. Врачи будут наблюдать за состоянием этого подростка еще трое суток.
Напомним, 9 апреля двое подростков пробрались на территорию электростанции на Алексеевке, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность.
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