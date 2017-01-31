Пожар в Харькове: неосторожное курение погубило мужчину

Сегодня харьковские спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме.

По информации пресс-службы облуправления ГСЧС, к месту вызова немедленно направили два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах.

К моменту их прибытия стало известно, что пожар возник в одной из квартир на третьем этаже. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого сейчас устанавливают.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Другие квартиры огонь не задел.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стала неосторожность во время курения.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время сильного пожара спасли женщину без сознания.