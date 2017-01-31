Пожар в Харькове: неосторожное курение погубило мужчину

Сегодня, 15:13

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров

На месте найдено тело погибшего. Фото: ГСЧС
На месте найдено тело погибшего. Фото: ГСЧС

Сегодня харьковские спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме.

По информации пресс-службы облуправления ГСЧС, к месту вызова немедленно направили два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах.

К моменту их прибытия стало известно, что пожар возник в одной из квартир на третьем этаже. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого сейчас устанавливают.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Другие квартиры огонь не задел.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стала неосторожность во время курения.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время сильного пожара спасли женщину без сознания.
Харьков, пожар, квартиры, спасатели, тело, курение, неосторожность, ГСЧС, тело погибшего, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Пожар в Харькове: неосторожное курение погубило мужчину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве на Оболони любитель покурить в постели погиб в пожаре (18+)

17 Января, 11:00

ЧП случилось на Оболонском проспекте

Запад

Во время пожара погибли двое пенсионеров. Фото: otkat.od.ua

Во Львовской области два человека погибли в огне

19 Января, 11:26

Тела на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили спасатели ГСЧС

Происшествия

Погибшего в пожаре нашли спасатели

В Киеве во время пожара погиб мужчина

5 Октября 2016, 11:32

Причина трагедии - курение в постели

Запад

На Закарпатье заживо сгорел 48-летний мужчина

6 Октября 2016, 19:33

Тело погибшего обнаружили спасатели

Запад

В Хмельницкой области горят торфяники

12 Августа 2016, 12:40

Очаги возгорания заняли почти 2 га

Харьков

Мужчина погиб. Фото: ГСЧС

В Харькове во время пожара погиб хозяин дома

14 Ноября 2016, 14:48

Мужчину погубило неосторожное обращение с огнем при курении

Происшествия

Фото: ГСЧС

В Киеве из-за короткого замыкания сгорела квартира

19 Января, 16:45

Спасателей вызвали взволнованные соседи погорельцев, пожар удалось быстро потушить

Происшествия

Здание удалось оперативно потушить

В Киеве горел офис, пламя повредило архив документов

19 Января, 15:23

Пожар на втором этаже потушили за час

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования