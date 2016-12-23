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Предприимчивый харьковчанин подделывал товар известных брэндов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/75_main.1482510181.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/75_tn.1482510181.jpg Харьков Всего изъято продукции на более чем на два миллиона гривен

Предприимчивый харьковчанин подделывал товар известных брэндов (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:21

Всего изъято продукции на более чем на два миллиона гривен


В Харькове мужчина обустроил мини-завод в цехе на территории одного из предприятий. Производил сухое молоко, яичный порошок и какао, а затем смешивал эти продукты с неизвестными ингредиентами по своему усмотрению.

Фасовал товар с логотипом известных украинских производителей. Правонарушителю грозит восемь лет за решеткой. Прокуратура уже установила, что такие подпольные производства действуют еще в нескольких областях.

"Всего изъято продукции на более чем на два миллиона гривен. Изъята компьютерная техника, средства и устройства для изготовления фальсифицированной продукции, этикетки и поддельные наклейки", – Игорь Чуб, начальник отдела прокуратуры Харьковской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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