Предприимчивый харьковчанин подделывал товар известных брэндов (видео)

Всего изъято продукции на более чем на два миллиона гривен

В Харькове мужчина обустроил мини-завод в цехе на территории одного из предприятий. Производил сухое молоко, яичный порошок и какао, а затем смешивал эти продукты с неизвестными ингредиентами по своему усмотрению.

Фасовал товар с логотипом известных украинских производителей. Правонарушителю грозит восемь лет за решеткой. Прокуратура уже установила, что такие подпольные производства действуют еще в нескольких областях.

"Всего изъято продукции на более чем на два миллиона гривен. Изъята компьютерная техника, средства и устройства для изготовления фальсифицированной продукции, этикетки и поддельные наклейки", – Игорь Чуб, начальник отдела прокуратуры Харьковской области.

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