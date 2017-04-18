Рабочие и техника ночью будут расчищать от снега дороги в Харьковской области

Сегодня, 20:53

Из-за снегопада в Харьковской области детей отправили на каникулы

Снегопад в Харькове. Фото: соцсети
Снегопад в Харькове. Фото: соцсети

В связи со снегопадом и непогодой в Харьковской области на дорожных предприятиях региона введено дежурство, техника приведена в полную готовность к расчистке и обработке дорог.

"После полуночи мы начнем работать на главных магистралях области – Киевской, Донецкой трассах, дороге МерефаЛозовая- Павлоград, в направлениях Охтырки, Змиева. При необходимости на дороги будут выведены до 150 рабочих и 70-80 единиц техники", – цитирует пресс-служба Харьковской облгосадминистрации начальника Службы автомобильных дорог области Евгения Зражевца.

По его словам, дорожники располагают необходимыми запасами песчано-солевой смеси.

Также сообщается, что из-за снегопада и резкого снижения температуры в 18 районах и городах Харьковской области местные органы управления образованием приняли решение о введении дополнительных каникул. "На следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться. Планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу", – цитирует пресс-служба Харьковской облгосадминистрации заместителя главы ОГА Анатолия Бабичева.

По его словам, дополнительные каникулы не вводятся в школах, оснащенных котельными на альтернативном топливе: там запускают котельные, и учебный процесс прерываться не будет. Не будут закрываться и детские садики, которые в основном оборудованы котлами на альтернативном топливе.

В Харькове решение о прекращении учебного процесса пока не принималось.

Как сообщалось, Харьков и область засыпало снегом.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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