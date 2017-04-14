Разделение рынка "Барабашово": планы и преимущества

В Харькове может появиться два рынка "Барабашово" и находиться они будут совсем рядом. Планы по созданию коммунального предприятия "Рынок "ТЦБ" ("Торговый центр Барабашово") озвучили в горсовете. Многие предприниматели эту идею поддерживают, надеясь, что стоимость аренды торговых мест снизится. "Сегодня" выясняла подробности непростых рыночных дел.

Все началось с электронной петиции, опубликованной в конце марта на сайте горсовета. Ее автор, один из руководителей общественной организации "Самооборона", Владимир Цымбалюк предложил горсовету узаконить торговые места возле станции метро "Академика Барабашова", создав на их базе коммунальный рынок с долевым участием каждого предпринимателя, который купил магазин или павильон. Дескать, такой механизм прописан в постановлении Кабмина №868 от 2009 года и позволяет органам местного самоуправления при обнаружении незаконно возведенных объектов делать из них коммунальный рынок. Правда, всего на три года и с дальнейшими общественными слушаниями, на которых будет решена судьба объектов.

"Мы долгое время думали, как сделать так, чтобы предприниматели получили защиту на законодательном уровне. Всем известно, что магазины на территории рынка строились за их деньги, но документы о том, что они являются собственниками, так и не были им выданы. Мы столкнулись с тем, что договора аренды, которые есть на руках у предпринимателей, в большой степени касаются тех торговых площадей, которые по документам не введены в эксплуатацию. А в районе круга троллейбуса около трех гектаров земли не один десяток лет самозахвачены, и на них построены комплексы двухэтажных магазинов", — рассказал нам Владимир Цымбалюк.

В том, что предпринимателям будет лучше под крылом горсовета, уверен еще один активист из "Общественной самообороны" Виталий Тропачов, мол, сейчас договор аренды торговцы подписывают всего на два месяца. Это позволяет администрации ТЦ держать их в ежовых рукавицах, отказывая недовольным в продлении договора.

Вслед за петицией вопрос о создании КП "Рынок "ТЦБ" включили и в проект повестки дня сессии горсовета, назначенной на 19 апреля. В сети также появилась карта с предполагаемой территорией будущего коммунального рынка на 3,5 га. На днях вопрос о создании коммунального предприятия из повестки дня сессии исключили. "Мы посмотрим экономическую составляющую, все должно быть тщательно проработано, вопрос с землей, вопрос к предпринимателям, нужно понять, чья там собственность, что заложено в банках. Когда мы поймем, что есть целесообразность в создании такого КП, вынесем вопрос на широкое обсуждение", — объяснил нам первый вице-мэр Игорь Терехов.

В пресс-службе торгового центра вопрос пока не комментируют, а вот предприниматели надеются, что в КП стоимость аренды торговых мест снизится. "Это даст преимущества не только нам, предпринимателям, но и дополнительные поступления в казну города. Сейчас аренда торгового места площадью 18 "квадратов" стоит около 10 000 грн", — рассказала предпринимательница Людмила.

КОНФЛИКТ И ДОХОДЫ

Многие говорят о конфликте между мэром Геннадием Кернесом и нардепом Александром Фельдманом. Однако политолог Валерий Дудко объяснил, что часть ТЦ контролируют донецкие бизнесмены и люди, близкие к экс-регионалам, а мэр же хочет вернуть часть земли городу и получить доходы в казну.