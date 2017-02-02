Реформа медицины в Харьковской области: регион поделят на госпитальные округа

Харьковская область готовится к государственной медицинской реформе, в рамках которой регион поделят на госпитальные округа. Жители отдаленных районов опасаются, что нововведение может лишить их квалифицированной медицинской помощи. "Сегодня" выясняла, есть ли причина для подобных опасений.

ЧТО БУДЕТ. Согласно постановлению Кабмина №932 в областях создадут госпитальные округа, в каждом из которых будут работать многопрофильные больницы интенсивного лечения первого и второго уровней. На Харьковщине решили, что госпитальных округов будет пять: Балаклейский, Центральный, Лозовской, Купянский и Харьковский.

В каждом из вышеперечисленных округов будет расположена центральная больница интенсивного лечения. Повезло с такими лечебными учреждениями Лозовой, Мерефе, Балаклее, Купянску и Харькову. Кроме центральных, будут работать еще от одного до трех крупных медицинских учреждений в округе. В Харькове же центральной станет больница скорой и неотложной помощи. Принимать пациентов в стационаре планируют еще в семи больницах интенсивного лечения.

Областные чиновники поясняют: округа формировали, принимая в рассчет максимальное расстояние от пациента до больницы, которое должно составлять 60 км, и время в пути — не больше 60 минут. "Учитывали расположение этих больниц и концентрацию населения в прилегающих населенных пунктах, время доезда до больниц, которые определены как больницы интенсивного лечения, их кадровый потенциал и наличие современного медицинского оборудования, качество покрытия дорог", — указано в документе.

ОПАСЕНИЯ. Центральный госпитальный округ — самый крупный в области. В его состав войдут 11 районов и город областного значения Люботин. Центральная больница округа будет находиться в Мерефе и еще три — в Валках, Богодухове и Чугуеве. Это не устраивает жителей Люботина, ведь им после реформы нужно будет ездить на лечение в Валки.

По словам доктора и представителя инициативной группы "За Люботин" Дениса Армана, город заслуживает больницы интенсивного лечения, и концепцию, предложенную ОГА, следует пересмотреть. Горожане уже собирались на народное вече, подготовив письмо с 5000 подписей на имя губернатора Юлии Светличной и президента Петра Порошенко с просьбой создать больницу в городе и уволить руководство облздрава. Люботинцы обещают перекрыть киевскую трассу, если их не услышат.

Регулярно на базе двух городских больниц обслуживается 25 тысяч местного населения и еще жители близ лежащих поселков. "Эти жители остаются без профессиональной медицинской помощи, если здесь не будет ни хирургического, ни гинекологического стационара, ни полноценной терапии. Для того чтобы оказать помощь больному с аппендицитом, ожогами, инфарктом, его нужно госпитализировать в Валки. А они находятся от Люботина в 45—50 км. А от отдаленных районов нашего города — больше 62 км. Вместо больниц хотят создать центр семейных врачей и развернуть хоспис, где будут оказывать палиативную помощь жителям всего госпитального округа", — говорит Денис Арман.

Без хирургии. Может остаться город с населением в 25 000 человек. Фото: Д. Арман

Активисты настаивают, что больница интенсивного лечения нужна еще и потому, что в Люботине больше населения, чем в Валках, в городе расположен железнодорожный узел, а рядом — две трассы государственного значения. Да и с соседним райцентром нет прямого транспортного сообщения.

Мэр Люботина поддерживает горожан и говорит, что база для больницы интенсивного лечения в городе есть — это железнодорожная больница, которая год назад стала коммунальной. "Там 7000 "квадратов" площади, мы начали ремонт: сейчас меняем окна и двери. И на ее базе хотим создать центр первичной медицины, педиатрии, небольшие отделения хирургии, травматологии — и она будет работать", — рассказал "Сегодня" мэр Люботина Леонид Лазуренко.

НАБСОВЕТ. В области говорят, что жителям Люботина не стоит опасаться. Формирование госпитальных округов находится на начальном этапе, и план, который опубликовал облздрав, носит рекомендательный характер. "Порядок формирования (госпитальных округов. — Авт.) — это общий документ. Дальше на него нанизывается много законодательных актов, где будет прописано формирование наблюдательного совета округа, его полномочия. В этом совете будут представители общественности, которые будут отстаивать интересы громады", — говорит депутат облсовета, член Общественного совета при Минздраве Украины Виктория Милютина.

Набсовет и будет решать, сколько и каких больниц интенсивного лечения будет в округе. "Если громада сможет, если есть база, желание, то они могут создать такую больницу", — говорит Милютина. А где не будет крупных медучреждений, откроют небольшие больницы, в которых местное население сможет получить необходимую помощь.

Бывшая ж/д больница Люботина может стать хосписом. Фото: Д. Арман

"БОЛЬНИЦА СПРАВИТСЯ"

В Валках разделяют мнение люботинцев, которым далеко добираться до клиники, и они более интегрированы в Харьков. Однако местные чиновники уверяют: в райцентре может быть полноценная больница интенсивного лечения.

"Проекты такие давно вынашивались по госпитальным округам. В течение пяти лет наша больница постоянно модернизировалась, она притрассовая, рядом много райцентров. Это удаленный от Харькова округ. За последнее время у нас был капитальный ремонт операционного и гинекологического отделений, колоссальные средства выделили из бюджета, чтобы вывести хирургию на новый уровень. Окна заменили в поликлинике, стоматологическое оборудование. Больница справится, хотя нужно решить кадровые вопросы", — рассказал нам замглавы Валковской РГА Юрий Яцына.