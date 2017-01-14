Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Рок-урок: в Харькове учитель литературы дополняет уроки музыкой http://www.segodnya.ua/img/article/7878/16_main.1484254110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/16_tn.1484254110.jpg Харьков В школе на Харьковщине учат Шекспира, Ахматову и Симоненко под звуки рока

Рок-урок: в Харькове учитель литературы дополняет уроки музыкой

Сегодня, 06:43

В школе на Харьковщине учат Шекспира, Ахматову и Симоненко под звуки рока

Учитель с гитарой. На уроках литературы Сергей Евдокимов исполняет песни на стихи зарубежных и украинских поэтов. Фото из архива С. Евдокимова
Учитель с гитарой. На уроках литературы Сергей Евдокимов исполняет песни на стихи зарубежных и украинских поэтов. Фото из архива С. Евдокимова

Школьный учитель литературы из харьковской глубинки решил заинтересовать учеников своим предметом при помощи музыки. Для произведений украинских и зарубежных поэтов педагог сделал музыкальную обработку — необычные композиции в стиле рок не оставляют равнодушными никого из детей.

Сергей Евдокимов работает учителем уже 18 лет, а музыкой увлекся, еще будучи студентом Харьковского национального университета им. Каразина, самостоятельно освоив игру на гитаре. После окончания вуза Сергей вернулся в родной Великий Бурлук, и музыка много лет остается его любимым занятием.

В творческом багаже Евдокимова — около 40 авторских песен на исторические, патриотические, философские и темы о любви. Он выступает в районном Доме культуры, на фестивалях, конкурсах и в актовом зале школы. Иногда гитару Сергей приносит на свои уроки и исполняет для учеников произведения из школьной программы — как на музыку, написанную им самим, так и созданную другими авторами. Часто стихотворения звучат в рок-обработке.

"Я не использую музыку лишь для того, чтобы разнообразить урок. Играю и пою, если это помогает раскрыть содержание текста, придать эмоциональную окраску или заинтересовать детей", — рассказал "Сегодня" Сергей Евдокимов. Так, из зарубежной литературы он исполняет песни на слова Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, сонеты Уильяма Шекспира, из украинской — произведения Василия Симоненко и Андрея Малышко.

p1000573

Педагог участвует в театральных постановках ДК. Фото из архива С. Евдокимова

Музыкой учитель дополняет занятия нечасто, ведь школьная программа не оставляет много времени для экспериментов. Однако для детей такие уроки становятся незабываемыми. "Сначала гитара немного шокирует учеников, но потом — очень заинтересовывает. Они улыбаются, слушают с удивлением и удовольствием, а после — благодарят. Это стимулирует детей к обучению. Подпевают редко, в основном стесняются. Я не ограничиваю детей только в том, чтобы они выучили стихотворение, я тоже предлагаю им пропеть его, исполнить в дуэте", — рассказал Сергей Евдокимов.

Однажды на выпускном вечере он подарил детям свою песню о прощании со школой и будущих надеждах. Зал встретил сюрприз феерически: выпускники и плакали, и аплодировали.

По музыкальным стопам педагога пошел его сын, которого Сергей обучил игре на гитаре. 15-летний парень окончил музыкальную школу и играет в местной молодежной группе.

Еще одно хобби учителя — театр. Сергей часто посещает спектакли в Харькове, а также сам играет в постановках местного Дворца культуры. "Я хочу, чтобы мои ученики были заинтересованы в обучении, несмотря на мнение о том, что для успеха нужны не знания, а знакомства и деньги. А еще мечтаю записать свои песни в студии, чтобы их услышало большее количество людей и чтобы они попали в радиоэфир", — поделился Сергей Евдокимов.
учителя, хобби, уроки, выпускники, учитель, стихотворение, педагог

Вы сейчас просматриваете новость "Рок-урок: в Харькове учитель литературы дополняет уроки музыкой". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Американец прославился благодаря своим свитерам

11 Января, 19:44

Сейчас мужчина ведет видеоблог, где занимается рукоделием и рассказывает о своих работах

Звезды

Сергей Шнуров. Фото: ТАСС

Шнуров написал матерный стих о "Боярышнике"

11 Января, 17:19

В своем творении артист говорит о верности российским традициям

Образование

Атмосфера в классе демократичная. Дети учатся работать в команде и не дрожат от страха, что их спросят.

Школа вне шаблона: в одесской частной школе ученики забыли, что такое баллы и зарабатывают дни полной свободы

25 Декабря 2016, 12:00

Ученики делают разные домашки, работают в команде и переживают за успехи подопечных, от которых зависит их уровень

Мир

Мария Шестопалова. Фото: соцсети

"Пирсинг, сатанизм и лесбиянство": после проверки российской учительнице разрешили вернуться на работу

24 Декабря 2016, 05:33

Увольнения девушки добился петербургский активист движения "Первый нравственный российский фронт" под предлогом того, что она якобы пропагандирует среди детей нетрадиционные ценности, а также принадлежит к ЛГБТ-сообществу и сатанистам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.