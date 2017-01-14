Рок-урок: в Харькове учитель литературы дополняет уроки музыкой

Школьный учитель литературы из харьковской глубинки решил заинтересовать учеников своим предметом при помощи музыки. Для произведений украинских и зарубежных поэтов педагог сделал музыкальную обработку — необычные композиции в стиле рок не оставляют равнодушными никого из детей.

Сергей Евдокимов работает учителем уже 18 лет, а музыкой увлекся, еще будучи студентом Харьковского национального университета им. Каразина, самостоятельно освоив игру на гитаре. После окончания вуза Сергей вернулся в родной Великий Бурлук, и музыка много лет остается его любимым занятием.

В творческом багаже Евдокимова — около 40 авторских песен на исторические, патриотические, философские и темы о любви. Он выступает в районном Доме культуры, на фестивалях, конкурсах и в актовом зале школы. Иногда гитару Сергей приносит на свои уроки и исполняет для учеников произведения из школьной программы — как на музыку, написанную им самим, так и созданную другими авторами. Часто стихотворения звучат в рок-обработке.

"Я не использую музыку лишь для того, чтобы разнообразить урок. Играю и пою, если это помогает раскрыть содержание текста, придать эмоциональную окраску или заинтересовать детей", — рассказал "Сегодня" Сергей Евдокимов. Так, из зарубежной литературы он исполняет песни на слова Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, сонеты Уильяма Шекспира, из украинской — произведения Василия Симоненко и Андрея Малышко.

Педагог участвует в театральных постановках ДК. Фото из архива С. Евдокимова



Музыкой учитель дополняет занятия нечасто, ведь школьная программа не оставляет много времени для экспериментов. Однако для детей такие уроки становятся незабываемыми. "Сначала гитара немного шокирует учеников, но потом — очень заинтересовывает. Они улыбаются, слушают с удивлением и удовольствием, а после — благодарят. Это стимулирует детей к обучению. Подпевают редко, в основном стесняются. Я не ограничиваю детей только в том, чтобы они выучили стихотворение, я тоже предлагаю им пропеть его, исполнить в дуэте", — рассказал Сергей Евдокимов.

Однажды на выпускном вечере он подарил детям свою песню о прощании со школой и будущих надеждах. Зал встретил сюрприз феерически: выпускники и плакали, и аплодировали.



По музыкальным стопам педагога пошел его сын, которого Сергей обучил игре на гитаре. 15-летний парень окончил музыкальную школу и играет в местной молодежной группе.



Еще одно хобби учителя — театр. Сергей часто посещает спектакли в Харькове, а также сам играет в постановках местного Дворца культуры. "Я хочу, чтобы мои ученики были заинтересованы в обучении, несмотря на мнение о том, что для успеха нужны не знания, а знакомства и деньги. А еще мечтаю записать свои песни в студии, чтобы их услышало большее количество людей и чтобы они попали в радиоэфир", — поделился Сергей Евдокимов.