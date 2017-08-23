Сегодня в Харькове на маршрут выйдет новый украинский трамвай

Сегодня, 06:08

В кабине водителя есть компьютер и дисплей, на котором отображается информация о состоянии вагона и о его неисправностях, над каждой дверью установлены видеокамеры


Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Новый трамвай. Фото: city.kharkov.ua

Сегодня на трамвайном маршруте №27 будет курсировать новый вагон. Новый трамвай создан в КП "Салтовское трамвайное депо" на базе вагона "ТАТРА Т-3". Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Трамвай будет работать на первой смене, до 14:00. Пассажиры смогут убедиться, насколько новый трамвай комфортен. Он обладает плавным ходом и торможением, может развивать скорость до 65 км/час. Также в кабине водителя есть компьютер и дисплей, на котором отображается информация о состоянии вагона и о его неисправностях, над каждой дверью установлены видеокамеры, салон обшит пластиковыми панелями из негорючих материалов", – сообщил директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак.

Отмечается, что на капитальный ремонт трамвайного вагона из городского бюджета выделили 15 млн грн. До конца года в Салтовском депо планируют выпустить еще четыре таких вагона. 

Работу нового трамвая вчера проверил харьковский городской голова Геннадий Кернес. Вместе с журналистами мэр проехал от остановки "Мемориал Славы" до парка им. Горького.

"Наша задача – создать условия для безопасного и удобного движения харьковчан в общественном транспорте. Этот вагон сделан в Харькове, и сегодня мы принимаем эту работу. Как видим, здесь все комфортно, есть кондиционер, а зимой будет тепло. Также установлен низкопольный заезд, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями. В целом же, думаю, вскоре харьковчане увидят в городе много новых трамваев и троллейбусов, которые будут перевозить пассажиров. Поэтому – дай Бог, так держать", – отметил Геннадий Кернес.

Напомним, в Харькове маршрутка врезалась в трамвай.
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