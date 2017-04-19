Силы полиции Харькова укрепили овчарки, лабрадоры и спаниели

В патрульной полиции Харькова решили повысить эффективность работы и укрепили силы немецкими овчарками, лабрадорами и спаниелями.

Одинадцать копов и их новые помощники уже проходят подготовку в Кинологическом центре облуправления Нацполиции. "Два раза в неделю полицейские занимаются с профессиональными кинологами и хвостатыми полицейскими. На лекциях и практических занятиях, которые проводят опытные кинологи, патрульные отрабатывают методики сотрудничества с собаками во время задержания преступников и обнаружениях наркотических и взрывоопасных веществ, оружия", — говорят в пресс-службе патрульной полиции.

Свои умения собакам удалось продемонстрировать в деле. Правоохранители говорят, что им удалось и наркотики обнаружить, да и предполагаемого грабителя хвостатый полицейский смог задержать. Работать собаки будут в составе нескольких патрулей. Как рассказали нам в патрульной полиции, количество 4-лапых помощников может вырасти уже в ближайшем будущем.