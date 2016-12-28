Смерть младенца: появились фото жуткого ДТП в Харькове (фото)
Пытаясь сбежать с места аварии, водитель внедорожника протаранил ВАЗ-2102. В автомобиле находились четыре человека
В сети показали последствия жуткого ДТП в Харькове на Окружной дороге, в котором погиб младенец.
Фото смертельной аварии опубликовал сайт 057.ua.
Как сообщалось, вчера вечером водитель внедорожника, убегая после дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну аварию, в которой погиб 8-месячный ребенок.
Пьяный водитель автомобиля "Тойота Прадо" после столкновения с ВАЗ-2107 и "Фольксваген Кади", протаранил легковушку ВАЗ-2102. В автомобиле находились четыре человека (3 взрослых и ребенок). В результате этого столкновения 8-месячный младенец погиб на месте, его родители госпитализированы.
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