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Смерть младенца в Харькове: в жутком ДТП погибли члены семьи известного поэта (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/91_main.1483111498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/91_tn.1483111498.jpg Харьков Сегодня прощаются с 35-летним Александром и его 8-месячной дочерью

Смерть младенца в Харькове: в жутком ДТП погибли члены семьи известного поэта (видео)

Сегодня, 17:24

Сегодня прощаются с 35-летним Александром и его 8-месячной дочерью


ДТП под Харьковом. Видео: 057.ua

В страшной аварии под Харьковом погиб брат известного поэта Артема Полежаки, архитектор и дизайнер мебели 35-летний Александр Полежака вместе с 8-месячной дочерью Ярославой.

Об этом сообщает umoloda.kiev.ua.

"Родные и близкие харьковского архитектора и дизайнера мебели 35-летнего Александра Полежаки и его восьмимесячной дочери Ярославы прощаются с ними в поселке Ольшаны под Харьковом в пятницу. Младенец погиб мгновенно в аварии, которую совершил пьяный водитель. Его отца не удалось спасти медикам. Жена в тяжелом состоянии", – отмечает издание.

Напомним, вечером 27 декабря водитель внедорожника, убегая после дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну аварию, в которой погиб 8-месячный ребенок.

Пьяный водитель автомобиля "Тойота Прадо" после столкновения с ВАЗ-2107 и "Фольксваген Кади" протаранил легковушку "ВАЗ-2102". В автомобиле находились четыре человека (3 взрослых и девочка). В результате этого столкновения 8-месячный младенец погиб на месте, родители девочки были госпитализированы. Позже в больнице от полученных травм умер отец погибшей малышки.

Подозреваемый 36-летний Павел Мороз, который на скорости врезался в автомобиль, сейчас находиться в СИЗО. 
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