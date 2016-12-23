Смертельное ДТП с копом в Харькове: дело передали в суд

22-летнему патрульному грозит до 10 лет тюрьмы

Харьковская облпрокуратура направила в Дзержинский райсуд города обвинительный акт в отношении 22-летнего патрульного полицейского Александра Мамотюка.

Правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух человек 10 июля. Как сообщил начальник управления облпрокуратуры Иван Тарасов, досудебное следствие установило, что служебный автомобиль Toyota Prius перед роковым столкновением с Москвичом-2141 двигался с превышением скорости.

Сейчас лейтенант полиции находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.